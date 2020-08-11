7 ноября Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об усилении администрирования за несоблюдение масочного режима. Накануне это решение глава региона озвучил в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«С понедельника, 9 ноября, мы ужесточим меры, причём достаточно серьёзно. Раньше мы рекомендовали, сейчас вводим обязанность для работников магазинов и торговых центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках. Также если человек просто зашёл на территорию торгового центра, то он тоже должен надеть маску, ответственность за это несёт администрация торгового центра. Все перевозчики Тверской области, в том числе «Транспорт Верхневолжья», тоже должны усилить контроль – пассажиры без защитных масок обслуживаться не будут», – сказал тогда Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: это вынужденная мера и она направлена на обеспечение безопасности людей.

Согласно постановлению юридические лица и индивидуальные предприниматели сферы розничной торговли в торговых центрах и комплексах обязаны не пускать в помещения и не обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания. Также посетители должны соблюдать в торговых залах социальную дистанцию. Для этой цели в магазинах необходимо обеспечить специальную разметку.

К нарушителям масочного режима будут применять штрафные санкции. Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей составит от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области