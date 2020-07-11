В Тверской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга

7 ноября в Твери состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В нем приняли участие Губернатор Игорь Руденя, начальник регионального Управления МВД России Петр Пырх, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

Глава региона почтил память героев минутой молчания, возложил цветы к мемориалу у здания регионального УМВД.

«Мы вспоминаем сотрудников органов внутренних дел, которые с 1941 отдавали свои жизни за правопорядок, за безопасность страны, нашу мирную жизнь. В Тверской области с тех времен погибло 170 представителей ведомства. В том числе они служили на Северном Кавказе. Они являются примером для нас, нашей молодежи. В свою очередь, оказывается помощь семьям погибших сотрудников. Это часть системной работы по поддержке регионального МВД», – сказал Губернатор Игорь Руденя.

Петр Пырх поблагодарил областное Правительство за поддержку, в том числе это специализированный автотранспорт для подразделений.

«Это помогает оперативно выполнять нашу работу», - отметил руководитель УМВД по Тверской области.

Сотрудники органов внутренних дел Тверской области защищали страну и мужественно противостояли преступности в годы Великой Отечественной войны, боролись с бандитизмом в послевоенный период, стояли на страже закона в непростые 90-е годы, участвовали в контртеррористических операциях в северо-кавказском регионе.

Сейчас в Тверской области проживают 94 семьи сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Помимо общих мер социальной поддержки по инициативе Правительства Тверской области к Дню памяти членам семей погибших сотрудников и тем, кто получил инвалидность, производится единовременная выплата.

Пресс-служба Правительства Тверской области