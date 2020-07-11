Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6283 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 133 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 271 246, в том числе за последние сутки их проведено 4922.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10723 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4101 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3532

Конаковский район 739

Ржев 730

Кимры 700

Калининский район 502

Торжок 500

Вышневолоцкий городской округ 376

Лихославльский район 327

Торопецкий район 308

Нелидовский городской округ 282

Осташковский городской округ 246

Максатихинский район 227

Бологовский район 221

Кашинский городской округ 175

Старицкий район 148

Бежецкий район 143

Оленинский муниципальный округ 136

Торжокский район 119

Западнодвинский муниципальный округ 121

Ржевский район 101

Рамешковский район 100

Андреапольский муниципальный округ 96

Калязинский район 91

Зубцовский район 90

Кимрский район 89

Весьегонский муниципальный округ 83

Кесовогорский район 71

Спировский район 67

Кувшиновский район 57

Селижаровский район 52

Лесной муниципальный округ 45

Жарковский район 42

Фировский район 39

Краснохолмский район 38

Сонковский район 32

Пеновский муниципальный округ 22

Бельский район 21

Молоковский район 14

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 13

ЗАТО Озёрный 15

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области