Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 ноября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6283 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 133 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 271 246, в том числе за последние сутки их проведено 4922.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10723 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4101 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3532
Конаковский район 739
Ржев 730
Кимры 700
Калининский район 502
Торжок 500
Вышневолоцкий городской округ 376
Лихославльский район 327
Торопецкий район 308
Нелидовский городской округ 282
Осташковский городской округ 246
Максатихинский район 227
Бологовский район 221
Кашинский городской округ 175
Старицкий район 148
Бежецкий район 143
Оленинский муниципальный округ 136
Торжокский район 119
Западнодвинский муниципальный округ 121
Ржевский район 101
Рамешковский район 100
Андреапольский муниципальный округ 96
Калязинский район 91
Зубцовский район 90
Кимрский район 89
Весьегонский муниципальный округ 83
Кесовогорский район 71
Спировский район 67
Кувшиновский район 57
Селижаровский район 52
Лесной муниципальный округ 45
Жарковский район 42
Фировский район 39
Краснохолмский район 38
Сонковский район 32
Пеновский муниципальный округ 22
Бельский район 21
Молоковский район 14
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 13
ЗАТО Озёрный 15
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области