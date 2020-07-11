Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 ноября 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 11/07/2020 - 12:57

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6283 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 133 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 271 246, в том числе за последние сутки их проведено 4922.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10723 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4101 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 3532       

                                                                                   

Конаковский район 739

 

Ржев 730

 

Кимры 700

 

Калининский район 502

 

Торжок 500

 

Вышневолоцкий городской округ  376

 

Лихославльский район 327

 

Торопецкий район 308

 

Нелидовский городской округ 282

 

Осташковский городской округ 246

 

Максатихинский район 227

 

Бологовский район  221

 

Кашинский городской округ 175

 

Старицкий район 148

 

Бежецкий район 143

 

Оленинский муниципальный округ 136

 

Торжокский район 119

 

Западнодвинский муниципальный округ 121

 

Ржевский район 101

 

Рамешковский район 100

 

Андреапольский муниципальный округ  96

 

Калязинский район 91

 

Зубцовский район  90

 

Кимрский район 89

 

Весьегонский муниципальный округ 83

 

Кесовогорский район 71

 

Спировский район 67

 

Кувшиновский район 57

 

Селижаровский район 52

 

Лесной муниципальный округ 45

 

Жарковский район 42

 

Фировский район 39

 

Краснохолмский район 38

 

Сонковский район 32

 

Пеновский муниципальный округ 22

 

Бельский район 21

 

Молоковский район 14

 

Удомельский городской округ 13

 

Сандовский муниципальный округ 13

 

ЗАТО Озёрный 15

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области