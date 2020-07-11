Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

6 ноября Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы, которые поступают от жителей Верхневолжья. Темами стали текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, реализация новых мер, направленных на повышение эпидемиологической безопасности, продолжение знаковых для региона проектов.

Игорь Руденя сообщил об усилении профилактических мер и штрафных санкциях за нарушение масочного режима.

Глава региона подчеркнул: учитывая эпидемиологическую ситуацию, принято решение об усилении администрирования за несоблюдение масочного режима. Магазины, которые работают без учета введенных ограничений и обслуживают покупателей без масок, будут штрафовать.

«Масочный режим необходимо соблюдать, в том числе в торговых центрах. Обслуживать не будем людей без масок и в общественном транспорте. Важно помнить: это и личная безопасность человека, и окружающих его людей», – считает Губернатор.

Эпидемиологическая обстановка в Тверской области в целом остаётся стабильной, региональная система здравоохранения полностью мобилизована. В Верхневолжье развёрнуто 1595 коек, увеличены объемы тестирования на коронавирус.

В регионе планируется начать выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам страны 5 млрд рублей на эти цели. Нашему региону предоставлено более 47 млн рублей федеральных средств.

«Поручение Президента будет выполнено. Нами уже законтрактованы необходимые лекарства, с 11 ноября начнутся их поставки в область», – сообщил Игорь Руденя.

Несмотря на непростую эпидобстановку серьезное внимание уделяется сохранению плановой медпомощи, расширению сети государственных аптек, развитию медицины в целом. В Центре имени Аваева в рамках реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение» создается Центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием. Идет вакцинация от гриппа, область также ожидает поступления более 1000 доз вакцины от коронавируса.

В Тверской области продолжается реализация знаковых проектов. В том числе не останавливается работа по благоустройству городов и поселений. В 2021 году в программу благоустройства вошли 21 двор и 60 общественных пространств.

В дорожном строительстве один из крупных проектов – строительство хорды между трассами М-11 и М-9 в Вышневолоцком городском округе. Её устройство обеспечит связь трасс «Нева», «Россия» и «Балтия». Продолжается планировка Северного обхода Твери с учетом интересов и замечаний жителей.

Игорь Руденя назвал такие инфраструктурные проекты важными для комплексного развития территорий, создания новых рабочих мест.

Коронавирус не остановил развитие спорта в Верхневолжье. Успехами радует созданный в 2020 году футбольный клуб «Тверь». Игорь Руденя пригласил жителей Верхневолжья следить за трансляциями на официальном сайте ФК и болеть за тверской клуб в режиме онлайн. 7 ноября состоится домашний матч клуба «Тверь», который занимает вторую строчку в турнирной таблице, с лидером первенства, ФК «Долгопрудный».

Пресс-служба Правительства Тверской области