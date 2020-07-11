В Тверской области пациентам с COVID-19 будут выдавать бесплатные лекарства

Первые поставки в регион лекарств, которые будут бесплатно выдавать пациентам с COVID-19, ожидаются 11 ноября. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам страны 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарственными средствами амбулаторных пациентов, борющихся с COVID-19.

«Наш регион получил порядка 50 миллионов рублей. На эти средства уже законтрактованы необходимые лекарства по протоколу лечения коронавирусной инфекции. С 11 ноября ожидается поступление препаратов в Тверскую область. Мы планируем за 5 дней получить максимальный перечень лекарств для лечения ковида, чтобы затем выдавать их жителям области по рекомендации врачей», – отметил Губернатор.

Министерством здравоохранения региона утвержден порядок организации медицинской помощи для пациентов с легкой и среднетяжелой формами заболевания, которые лечатся амбулаторно. Первоочередная задача – обеспечить доступность препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19. Сами лекарства будет выдавать лечащий врач после постановки диагноза. При назначении схемы лечения будут учитываться возраст пациента, состояние здоровья, прогноз развития болезни.

С гражданами, проходящими лечение на дому, продолжают работу врачи первичного звена. Для медиков в Областной клинической больнице создаётся консультационно-диагностический центр. На его базе специалисты инфекционных госпиталей будут консультировать врачей первичного звена по вопросам амбулаторного лечения и обследования пациентов с COVID-19.

Параллельно наращиваются мощности лабораторий по проведению тестирования. Для ПЦР-диагностики задействовано 5 лабораторий. Одна из них – на базе Центра имени Аваева в Твери, который недавно посещал Игорь Руденя. Сегодня здесь проводится порядка 1300 исследований в день.

27 октября начала работу новая диагностическая лаборатория в Областной клинической больнице. Её пропускная способность на начальном этапе составляет 300 тестов в сутки, планируется обеспечить круглосуточный режим, увеличить объёмы исследования.

В регионе реализуется программа вакцинации населения от гриппа. Прививки сделали более 280 тысяч человек. Тверская область наряду с другими субъектами РФ получила первую партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививки сделаны медикам ковидных госпиталей. Все они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов не выявлено. До конца текущего года регион рассчитывает получить более 1000 доз вакцины от коронавируса.

Пресс-служба Правительства Тверской области