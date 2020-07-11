Игорь Руденя: «Работа по благоустройству зон отдыха и дворовых территорий будет продолжена в 2021 году»

В Тверской области в 2021 году будет продолжена работа по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий. Уже запланировано обустройство 21 двора и 60 зон отдыха. Об этом 6 ноября сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Работы по благоустройству не останавливались даже в сложное время распространения коронавирусной инфекции. Были установлены 43 детские площадки в каждом муниципалитете области. Что также важно, в работам привлекались наши тверские компании. Надеюсь, дети и родители дадут результатам их труда положительную оценку», – подчеркнул глава региона.

Игорь Руденя отметил, что в текущем году работы по благоустройству выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Так, было проведено благоустройство территории у реки Торопа в Торопецком районе, приведены в порядок городские парки в Андреаполе и Кувшиново, парк у памятника железнодорожникам во Ржеве, площадь у Дома культуры в Старице.

Кроме участия в областных программах благоустройства города Верхневолжья представляют проекты на федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды. В 2019 году победителями стали проект благоустройства набережной в Старице и парка Венецианова в Удомле. По словам Губернатора, на данный момент объекты находятся в высокой степени готовности.

В следующем году федеральные средства на благоустройство получат пять муниципальных образований области – будет проведено благоустройство набережных в Конаково и Осташкове, городского сада в Бежецке, набережной и спуска к колокольне Николаевского Собора в Калязине, благоустройство центральных площадей и улиц в Нелидово и Торопце.

Пресс-служба Правительства Тверской области