Губернатор Игорь Руденя высказался в поддержку инициативы о присвоении одной из улиц Твери имени Николая Гавриловича Корыткова

Губернатор Игорь Руденя поддерживает инициативу о переименовании проспекта 50-летия Октября в Твери в проспект имени Николая Гавриловича Корыткова. Об этом глава региона сообщил 6 ноября в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Николай Гаврилович очень много сделал для развития Тверской области. Это тот человек, который сформировал основной костяк экономики нашего региона. Список дел, которые были реализованы при Николае Гавриловиче Корыткове, составит огромное количество листов. Лично моё мнение – точно стоит, без каких-либо обсуждений. Можно называть улицы и проспекты любыми именами, но важно не забывать свою историю. Я присоединяюсь к тем кто «за» переименование этой улицы в честь Николая Гавриловича Корыткова», - подчеркнул Игорь Руденя.

С инициативой о переименовании выступила Ассоциация Тверских землячеств.

Николай Гаврилович Корытков возглавлял тверской регион с 1960-го по – 1978 год. В эти годы были созданы и начали работать десятки предприятий промышленности и энергетики. Построены новые микрорайоны, театры и цирк, вузы, областная больница и другие объекты, проложены тысячи километров дорог. Под его руководством были реализованы комплексные планы развития городов и отраслей экономики, социальной сферы, решались огромные по масштабам задачи. Существенно выросло сельскохозяйственное производство. Проспект 50-летия Октября был построен во время работы Николая Гавриловича во главе региона, жилищному строительству он также уделял особое внимание.

Игорь Руденя подчеркнул: то, что было построено тогда, по сей день составляет фундамент экономики и социальной сферы Тверской области.