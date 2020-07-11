В Тверской области начнут штрафовать за нарушение масочного режима

В Тверской области к нарушителям масочного режима будут применять штрафные санкции. Об этом 6 ноября заявил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

Глава региона подчеркнул: учитывая эпидемиологическую ситуацию, принято решение об усилении администрирования за несоблюдение масочного режима. Магазины, торговые центры, пассажирский транспорт, которые работают без учета введенных ограничений и обслуживают покупателей и пассажиров без масок, будут штрафовать.

«С понедельника, 9 ноября, мы ужесточим меры, причём достаточно серьёзно. Раньше мы рекомендовали, сейчас вводим обязанность для работников магазинов и торговых центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках. Также если человек просто зашёл на территорию торгового центра, то он тоже должен надеть маску, ответственность за это несёт администрация торгового центра. Все перевозчики Тверской области, в том числе «Транспорт Верхневолжья», тоже должны усилить контроль – пассажиры без защитных масок обслуживаться не будут», – отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: это вынужденная мера и она направлена на обеспечение безопасности людей.

Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

По словам Губернатора, эпидемиологическая обстановка в Тверской области в целом остаётся стабильной, ситуация находится под контролём, региональная система здравоохранения полностью мобилизована.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 10547 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 171 новый случай. Процент ежедневного прироста новых случаев составляет от 1,5 до 4 %. При этом индекс распространения находится на уровне 1,08. Это означает, что интенсивность эпидемического процесса сравнительно умеренная.

4059 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. За всё время эпидемии 6150 заразившихся выздоровели.

В Верхневолжье развёрнуто 1595 коек госпитального инфекционного фонда. Предусмотрено увеличение коечного фонда до 1736 коек.

Пресс-служба Правительства Тверской области