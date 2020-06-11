Игорь Руденя принял участие в заседании федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса

6 ноября Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое в режиме видеоконференцсвязи провела заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Главными темами стали текущая ситуация с COVID-19, оказание плановой медицинской помощи, мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в учреждениях образования.

Одним из вопросов стало проведение в регионах ПЦР-диагностики. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, регионы кратно увеличили объемы тестирования.

Расширить в Тверской области лабораторную базу – одно из поручений Губернатора Игоря Рудени по итогам заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса 6 октября. Уже 27 октября в Областной клинической больнице начала работу новая лаборатория со стартовой мощностью 300 исследований в сутки.

Всего в Тверской области для ПЦР-диагностики задействовано пять лабораторий: на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», ОКБ, поликлиники ТГМУ, МСЧ-69 УФСИН России, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Суммарная мощность исследований доведена до 4000 тестов в сутки. Поступление результатов анализов осуществляется в оперативном режиме, как правило – в день проведения исследований.

В регионе развернуто 1 595 коек госпитального инфекционного фонда в ОКБ, лечебно-реабилитационный центр, больница № 6, ДОКБ, медсанчасти № 141 в Удомле, Калининской, Конаковской и Нелидовской ЦРБ. С 9 ноября предусмотрено восстановление деятельности инфекционных госпиталей мощностью 141 койка в Зубцовской и Кашинской ЦРБ. Таким образом, госпитальный фонд составит 1736 коек. При необходимости возможно увеличение коечного фонда до 2 626 единиц.

В медучреждениях Тверской области насчитывается 399 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для диагностики COVID-19 используются девять компьютерных томографов в ГКБ № 6 Твери, Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой ЦРБ. Ведется работа по приобретению и установке еще двух КТ – в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Обеспечен штат и резерв медицинских кадров. В том числе привлекаются студенты и ординаторы в первичное звено, инфекционные госпитали.

Сформирован запас медикаментов для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты врачей: медицинские перчатки, маски, защитные очки и экраны для лиц, респираторы, бахилы, защитные костюмы. Постоянно ведется мониторинг наличия на СИЗ в аптеках и торговых точках региона, а также цен на изделия.

Пресс-служба Правительства Тверской области