Тверская область присоединилась к проекту «Театральная доставка» в рамках Международного Большого детского Фестиваля

В 2020 году в России реализуется проект «Театральная доставка», партнером которого стал Тверской театр юного зрителя. Квест организован в рамках III Международного Большого детского Фестиваля, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков.

При недавнем обсуждении реализации национального проекта «Культура» в Тверской области Губернатор Игорь Руденя назвал ключевой задачу выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе.

«Стратегия развития культуры в регионе должна соответствовать традиционному укладу, а также предполагает адаптацию современных трендов российской культуры», – сказал тогда Игорь Руденя.

«Театральная доставка» – новая форма безопасной театральной коммуникации. Универсальный проект в тренде сегодняшнего времени развивает идею присутствия театра в любом месте и в любое время благодаря онлайн-сервису.

«Театральная доставка» – это серия плакатов, размещенных в Твери и еще восьми городах – Санкт-Петербург, Нягань, Чебоксары, Архангельск, Тюмень, Омск, Севастополь и Воронеж – с закодированным видеоизображением, которое считывается гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода.

Участники квеста регистрируются на сайте https://grandkidsfest.ru/quest и начинают игру. В каждом видео герой одного из спектаклей Международного Большого Детского Фестиваля рассказывает историю и дает задание. Героями коротких видео-заданий стали актеры театров-номинантов МБДФ. Более 20 артистов приехали в Санкт-Петербург на съемки роликов для квеста.

Участникам «Театральная доставка» необходимо снять видео на заданную тему и выложить его в социальную сеть с хэштегами #БДФквест #тверскойтюз. Предусмотрено три маршрута разной степени сложности: для детей до 6 лет, 7-11 лет, 11-16 лет.

Квест продлится до 30 ноября 2020 года. Подробные правила, регистрация и видеоинструкция доступны на сайте www.grandkidsfest.ru. Победителей объявят 15 декабря 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области