В Тверской области создают центр консультирования для врачей инфекционных госпиталей

Формирование запаса лекарств, развертывание коечного фонда, ход вакцинальной кампании стали темами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 6 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул главную задачу – обеспечить максимально эффективную медицинскую помощь заболевшим гражданам, а также соблюдение масочного режима, выполнение рекомендаций по профилактике заболевания.

Для обеспечения единого стандарта в лечении пациентов в Твери на базе Областной клинической больницы организуется единый консультативный центр, на связь с которым в режиме онлайн смогут выходить специалисты всех инфекционных госпиталей региона для получения консультации по вопросам лечения пациентов.

В ближайшее время на базе ОКБ заработает и центр консультирования для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторными пациентами. Опытные специалисты будут готовы ответить своим коллегам на вопросы по оказанию помощи пациентам в режиме онлайн.

На сегодняшний день в регионе развернуто 1595 коек для лечения больных с коронавирусом. С 9 ноября планируется ввести еще 141 койку в Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах. Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.

Предусмотрены дополнительные возможности расширения числа инфекционных коек. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.

На заседании рассмотрен вопрос об организации централизованной закупки лекарств для лечения больных COVID-19, формировании запаса медикаментов в необходимом объеме.

Всего, по данным на 6 ноября, в регионе зарегистрировано 10547 случаев заболевания, в том числе за последние сутки – 171. Проведено 266 324 исследования, за прошедшие сутки – 3574. Охват тестированием составил 244,1 на 100 тыс. населения.

Отдельной темой стала вакцинация жителей Тверской области от сезонных заболеваний, в первую очередь от гриппа. В настоящее время прививки сделали более 280 тысячам жителей Тверской области. В частности, план вакцинации детей выполнен более чем на 70%.

В регионе имеется достаточное количество препаратов для вакцинации как взрослого населения, так и детей. Участники заседания обсудили меры, необходимые для охвата вакцинацией запланированного числа граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области