Игорь Руденя поздравил тренера из Тверской области, удостоенного Президентом РФ почётного звания

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру тверской комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 2 Виталию Лилину. Жителя Верхневолжья с этим событием поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Победы Ваших воспитанников на российских и международных соревнованиях стали важным вкладом в укрепление спортивной славы Тверской области. Уверен, что Ваши энергия, знания и талант будут и впредь способствовать воспитанию новых поколений чемпионов», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Виталий Анатольевич Лилин - тренер высшей квалификационной категории по прыжкам на батуте, судья республиканской категории, Мастер спорта СССР по акробатике.

Он стоял у истоков становления в тверском регионе такого вида спорта как прыжки на батуте и акробатической дорожке.

Воспитал более 40 мастеров и кандидатов в мастера спорта СССР, которые защищали честь Тверской области и Российской Федерации на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня.

В 2019 году трое воспитанников Виталия Лилина были утверждены членами сборной команды Российской Федерации по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Пресс-служба Правительства Тверской области