Тверская область в ближайшие три года планирует сохранить положительную динамику бюджетных доходов

Прогноз доходов и основные подходы к формированию областного бюджета на 2021-2023 годы рассмотрены на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 5 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил – приоритетом при формировании бюджета остается выполнение всех социальных обязательств, поддержка многодетных и молодых семей, строительство социальных учреждений, реализация в районах Верхневолжья проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, промышленности и других отраслях.

Игорь Руденя подчеркнул ключевую задачу для руководителей ведомств и территорий – эффективное вложение федеральных и областных средств в знаковые для развития региона направления.

В 2021-2023 годах заложена положительная динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области. Она отмечена уже по итогам текущего года. По оценке регионального Минфина, в 2020-м доходы составят 64,3 млрд рублей – на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2019-м. В 2021 году прогнозируется рост на 12% – до 72 млрд рублей, в 2022-м – до 75,4 млрд рублей, в 2023-м – до 80,2 млрд рублей.

Игорь Руденя считает, что по ряду направлений есть потенциал увеличения доходной базы, в том числе это лесная отрасль, пользование недрами.

Ежегодно в регион будет поступать более 14 млрд рублей федеральных средств на реализацию национальных проектов, направленных на поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства, экономики и других секторов. Свыше 16 млрд рублей заложено на реализацию объектов Адресной инвестиционной программы.

Участники заседания рассмотрели направления расходов по нацпроектам и АИП, а также государственным программам. В здравоохранении это развитие сети сердечно-сосудистых центров, обновление медоборудования в больницах, лекарственное обеспечение, ремонты учреждений. В образовании – ремонт и строительство новых учреждений, приобретение транспорта для подвоза школьников, создание цифровой образовательной среды, совершенствование профобразования.

Губернатор считает ключевым поддержание позитивных тенденций в демографии. По мнению Игоря Рудени, в дополнение к действующим мерам поддержки необходимо продумать новые направления, которые позволят повысить престиж семьи, многодетного родительства.

Будет продолжена поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в АПК. Заложены дальнейший рост объемов ремонта в дорожном хозяйстве, реконструкция объектов ТЭК, газификация и прочие инфраструктурные проекты.

На заседании также были представлены новации бюджетного законодательства Российской Федерации, на основании которых будут формироваться бюджеты ближайших трех лет.

Так, у регионов появляется больше дополнительных оснований и возможностей для оперативного внесения изменений в региональный бюджет, в зависимости от сложившейся экономической и эпидемиологической обстановки в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области