10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем мужественных, смелых и волевых людей, которые ежедневно обеспечивают правопорядок и законность на территории Тверской области и всей Российской Федерации.

Сотрудники органов внутренних дел нашего региона всегда славились высоким профессионализмом и верностью долгу. Они вписали яркие страницы в историю отечественной милиции и полиции.

Благодарю ветеранов правоохранительных органов за самоотверженную службу, за то, что и сегодня вы остаетесь в строю, передаете опыт молодежи. Равняясь на ваш пример, новые поколения сотрудников органов внутренних дел достойно решают служебные задачи.

Желаю ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел новых успехов, счастья и всего самого доброго!

ГубернаторТверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел Конаковского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Спасибо вам за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека - права на личную безопасность и спокойную жизнь.

Выражаем твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный день желаем всем работникам, ветеранам полиции Конаковского района крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению законности и правопорядка!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных,

глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района

Д.Е.Щурин.

***

Уважаемые сотрудники ОМВД России

по Конаковскому району, поздравляю Вас

с Днём сотрудника органов внутренних дел!

Первая российская служба полиции была создана в 1715 году указом Петра Великого. В то время главной задачей стражей было хранение порядка в народе и борьба с разного рода нарушителями. Почетные офицеры и солдаты были не только жителями русских земель, но и приглашенными гостями из европейских стран. Их глубокий опыт и умение строить отлаженный механизм борьбы с преступностью стал надежной основой для создания настоящей рабочей милиции 20 века и квалифицированных правоохранительных органов 21-го века.

День сотрудника органов внутренних дел - праздник бесстрашия, чести, отваги. Это настоящее торжество всех тех, кто спешит на помощь по первому зову, прячет за своей спиной мирных граждан от преступных посягательств, рискует собственной жизнью ради спасения взрослых, детей и стариков.

Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для всех граждан, человек в полицейской форме олицетворяет власть, закон, справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах городов, спокойствие россиян, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное - грамотной и профессиональной работой.

Ваша служба - образец мужества и выдержки. От вашего профессионализма, служения закону зависит состояние всего общества. Это гарантия порядка, спокойствия и защищённости жителей нашего района. Благодарю Вас за преданность своему служебному долгу и за нелегкий самоотверженный труд.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, доброго сердца, понимания людей, которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Счастья, удачи, любви и домашнего тепла!

Начальник полковник полиции К.В.Рябов.