В ЕДИНСТВЕ – СИЛА



В эту среду вся страна отмечала государственный праздник – День народного единства. А накануне в районном Дворце культуры «Современник» прошел традиционный районный фестиваль национальных культур «Единение». Его замечательным завершением стало выступление хора русской народной и казачьей песни «Русь», которому в этом году исполнилось 15 лет.

День народного единства - один из самых молодых праздников в России, хотя история его возникновения уходит в эпоху Ивана Грозного, когда староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение и изгнали поляков из страны. Этот день был 4 ноября (22 октября по старому стилю), и в Российской империи его отмечали. Новое звучание он получил уже при президенте Владимире Путине в 2004 году. До этого праздничным днем в стране считалось 7 ноября, которое в СССР являлось годовщиной Октябрьской социалистической революции, а в новые времена стало Днем согласия и примирения. В декабре 2004 года Госдума приняла поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника - Дня народного единства, и государственный выходной день с 7 ноября перенесли на четвертое.

Районный фестиваль национальных культур «Единение» был впервые проведен в ДК «Современник» в 2014 году. Основной его задачей стал показ разнообразия культурных традиций людей различных национальностей, проживающих на территории Конаковского района. В них вошли не только музыка, песни и танцы. В фойе разворачивалась выставка изделий, костюмов, поделок, кулинарных шедевров - в общем, всего того, чем богаты различные национальности.

К сожалению, в этот раз из-за эпидемиологической обстановки программа фестиваля претерпела изменения: выставки не было, да и фойе пока занято другой выставкой – «Уезд Кузнецовых», которую все зрители и участники фестиваля могли еще раз посмотреть перед началом концерта. Но все остальное было на высоте. Конечно, соблюдались все меры безопасности: термометрия на входе, обязательное наличие масок и обработка рук санитайзером, разреженная рассадка зрительного зала.

С приветствием к участникам и зрителям фестиваля обратился глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Россия – многонациональная страна, народы, которые ее населяют, - уникальны каждый в своем роде. В эти праздничные дни по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Этот день занимает особое место среди государственных и православных праздников современной России. В Конаковском районе живут и уживаются в согласии со своими культурными традициями многие народы, и дружба между ними – это залог единства и процветания нашей страны.

Олег Владимирович вручил руководителю школы танцев «Fashion» Городенского сельского центра культуры и досуга Екатерине Хохловой Благодарственное письмо за активное участие в в 7-м районном фестивале национальных культур «Единение». На днях они получили гран-при престижного конкурса, который проходил в Твери.

Также со словами приветствия выступили лидеры и представители национальных диаспор Конаковского района. Это представитель «Союза армян России» Овик Малхасян, глава таджикской диаспоры Нурмахмад Охунов и глава азербайджанской диаспоры Орудж Рустамов.

Хор казачьей и народной песни «Русь» стал достойным украшением районного фестиваля национальных культур «Единение-2020».

Концертную программу представили школа танца «Fashion», образцовый хореографический коллектив «Наш стиль», Петр Гевондян, ансамбль «Ритм», Овик Малхасян, Каролина Воробьева и Вероника Лебедева, ансамбль «Русская душа», ансамбль танца «Непоседы» (гости из поселка Козлово), Екатерина Чибошвили. Все творческие коллективы получили Благодарственные письма за активное участие в районном фестивале национальных культур «Единение».

Вторая часть праздничного концерта целиком была посвящена ансамблю русской народной и казачьей песни «Русь». Этому коллективу в 2020 году исполнилось 15 лет. Руководит им Евгений Дадаев. Долгое время коллектив занимался на базе городского ДК им. Воровского, а своим наставником Евгений считает его бывшего директора Светлану Чернявскую, и в становлении этого коллектива немало ее заслуг. Поздравить наших казаков с юбилеем на сцену вышли заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров, директор районного Дворца культуры Наталья Сергеева и директор досугового центра сельского поселения «Завидово» Татьяна Вересова.

- Ансамбль русской народной и казачьей песни «Русь» создан в 2005 году, – сказала в приветственном слове Аггюль Арифовна, – и с того самого момента и по настоящее время его бессменным руководителем работает Евгений Валентинович Дадаев, не только прекрасный организатор, но и отличный профессиональный музыкант. «Русь» - это тот самый коллектив, который находится в плеяде наших районных звезд, чья слава давно вышла за его пределы и уже достигла всероссийских масштабов. «Русь» - это уникальный коллектив, несущий в себе дух славного казачества. В арсенале коллектива – немало старых, проверенных временем песен. Участники ансамбля – преданные народной песне люди, каждый из них, без сомнения, уникальный талант, и все вместе они – выдающееся явление на нашем культурном небосклоне.

Наталья Сергеева вручила руководителю хора русской народной и казачьей песни «Русь» Евгению Дадаеву свидетельство о присвоении ансамблю звания народного самодеятельного коллектива и пожелала не останавливаться на достигнутом и всегда радовать своих поклонников чем-нибудь новеньким.

Участники коллектива под руководством Евгения Дадаева являются обладателями многочисленных наград: неоднократно удостаивались гран-при, становились лауреатами районных, областных, межрегиональных, всероссийских и даже международных фестивалей и конкурсов. «Русь» представляла Конаковский район и Тверскую область в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Железногорске, Москве, Курске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Воронеже. С июня прошлого года «Русь» стала работать на базе ДК «Современник», являющегося культурным и методическим центром Конаковского района. Ансамбль был переименован в хор русской народной и казачьей песни. Благодаря «Современнику» итогом сотрудничества с досуговыми учреждениями нашего района стало создание сводного народно-певческого хора, в который вошли пять коллективов из разных муниципальных образований Конаковского района.

И действительно, на протяжении следующего часа «Русь» показала зрителям настоящее зажигательное казачье действо с традиционными танцевальными номерами, с трюками шашкой и фланкировкой. «Русь» на сцене - великолепна! И их сольный юбилейный концерт в рамках районного фестиваля национальных культур «Единение» удался на славу. Зал аплодировал стоя! А мы от лица всех поклонников хотим поблагодарить ансамбль «Русь» и весь коллектив ДК «Современник» за прекрасный фестиваль, который состоялся несмотря ни на что.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.