В Тверской области пройдет традиционный Форум сельской молодежи ЦФО

В Тверской области с 11 по 13 ноября пройдет V Форум сельской молодежи Центрального федерального округа. В этом году из-за эпидемиологической ситуации мероприятие будет организовано в онлайн-формате.

Форум сельской молодёжи является площадкой для обмена опытом, презентации успешных практик и инновационных форматов работы от регионов Центрального федерального округа. Организатор - Правительство Тверской области.

«Мероприятие объединяет деятельных и талантливых молодых людей, высококвалифицированных специалистов, которые своим трудом вносят важный вклад в развитие сельских территорий. Именно молодежь своей энергией и инициативами способна обеспечить проведение качественных изменений в социально-экономическом развитии села, внедрить передовые, в том числе цифровые, технологии в агропромышленный комплекс и социальную сферу, осуществить модернизацию инфраструктуры», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году форум посвящён агропрофессиям и агростартапу.

Для участия в мероприятии необходимо до 10 ноября пройти регистрацию в АИС по ссылке https://myrosmol.ru/event/51640.

Пресс-служба Правительства Тверской области