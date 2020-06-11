ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Губернатор вручил награды



Глава региона накануне Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

3 ноября Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны. Торжественная церемония была приурочена ко Дню народного единства, который страна отметила 4 ноября. Дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В походе на Москву народное ополчение сопровождала Казанская икона Божьей Матери.

«Мы гордимся тем, что жители тверской земли внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином. Патриотизм, единство, верность долгу остаются непреходящими ценностями нашего народа, залогом развития сильной и процветающей России. Эти качества отличают всех, кому вручены высокие награды», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что 4 ноября отмечается ещё одно важное для региона событие - 10 лет со дня присвоения городу Твери Почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Инициатива тверских ветеранов по увековечению памяти защитников тверской земли на государственном уровне была поддержана всеми жителями областной столицы.

В год юбилея Великой Победы большая работа Тверской областной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов также отмечена на федеральном уровне. Игорь Руденя передал председателю организации Ларисе Щербаковой памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Эта награда – знак признательности и уважения к самой большой общественной организации региона. Особенно отрадно, что это произошло в Год памяти и славы. Наша главная задача – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и защита интересов людей старшего возраста», - подчеркнула Лариса Щербакова.

За самоотверженный труд в текущих условиях и высокий профессионализм Губернатор поблагодарил медицинских работников региона. Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена заведующая отделением родильного дома № 2 города Твери Елена Лагутина. Почётной грамотой Президента РФ награждена заведующая пульмонологическим отделением тверской горбольницы № 6 Ирина Головина.

В числе награждённых – педагог тверской средней школы № 35 Алла Егорова, которой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Мне особо приятно получить награду в преддверии Дня народного единства. Россия сегодня сильна своими традициями и сегодня как никогда мы едины в желании быть великой и мощной державой, способной гордиться своими достижениями»,- отметила Алла Егорова.

Благодарность Президента РФ объявлена Алексею Баранову, директору Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, а также Валентине Писаренковой, главному бухгалтеру ООО «Дорожная строительная компания».

Медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» вручены тверским волонтерам – Илье Наумову, Марии Николаевой, Александре Нурметовой.

Как отметил Игорь Руденя, именно девиз «мы вместе» стал главным жизненным принципом для многодетных семей Верхневолжья. Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручён многодетным мамам Екатерине Бельской из города Кимры и Альбине Денисовой из Твери.

Высшей награды Верхневолжья, звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен Арсен Григорян, который на протяжении 14-ти лет возглавляет Главное управление МЧС России по Тверской области.

Также региональных наград удостоены медики, работники промышленности, сельского хозяйства, средств массовой информации, связи. Пяти школьникам Верхневолжья Губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации. По словам Игоря Рудени, каждый из награждённых - нравственный ориентир для подрастающего поколения.

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ_____________

УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3 ноября на заседании Правительства Тверской области рассмотрено исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2020 года. Заседание провел губернатор Игорь Руденя, который отметил устойчивое финансовое положение региона. Достичь этого удалось благодаря сбалансированной региональной бюджетной политике и комплексной поддержке федерального центра.

Объем поступлений по бюджетообразующим налогам с начала года составил 36,9 млрд рублей – на 2,3 млрд рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев 2020 года доходы составили 53,2 млрд рублей, исполнение бюджета достигло 64 процента от утвержденного объема на текущий год. Расходы за этот период обеспечены в объеме 51,1 млрд рублей – на уровне 60 процентов.

Ключевые направления расходов – строительство в Твери и районах области учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов газификации, ремонт дорог, благоустройство городов и прочие. Знаковые объекты – детская областная клиническая больница, очистные и водозаборные сооружения, новое жилье для переселения граждан из аварийных домов, создание модульных ФАПов.

Глава региона поставил задачу областному Минфину усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий.

В ПРИОРИТЕТЕ - КАЧЕСТВО

2 ноября губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрено исполнение поручений губернатора Тверской области, которые касались ремонта учреждений образования, приведения в порядок территорий у больниц региона, совершенствования работы скорой медицинской помощи, ремонта дорог и других вопросов. Игорь Руденя назвал приоритетными вопросы повышения качества ремонтных работ, исполнения всех задач в установленные сроки.

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА УРОЖАЯ

1 ноября опубликованы промежуточные данные о завершении уборки сельскохозяйственных культур и заготовки кормов для животноводства в хозяйствах Тверской области.

В целом объемы урожая в этом году превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Зерновые культуры убраны на площади 72,8 тыс. га, что составило 99,7% к посевной площади. Намолочено зерна 117,7 тыс. тонн. Полностью завершена уборка картофеля – с площади 13,7 тыс. га собрано 197,3 тыс. тонн клубней.

Подходит к концу сбор овощей – по состоянию на текущий момент работы проведены на 99 процентов посевной площади. С территории в 2,2 тыс. га собрано 35,1 тыс. тонн плодов. Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га, или 99% от посевов. В аналогичную дату 2019 года было вытереблено 4,9 тыс. га.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона на следующий год было посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 16,9 тыс. га зяби. Травы скошены на площади 109,8 тыс. га, заготовлено сена 173,4 тыс. тонн, что составляет 116 процентов от прогнозных показателей. В регионе насчитывается 272,9 тыс. тонн готового сенажа, 204,9 тыс. тонн силосной массы, а также 204,9 тыс. грубых и сочных кормов для скота. Это на 23 процента больше необходимого значения.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

В устье реки Шоша к 2023 году создадут инфраструктуру для приема и обслуживания туристических судов

Финансирование работ по созданию в 2021-2022 годах обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша Конаковского района обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Сейчас в Конаковском районе ведется строительство транспортно-пересадочного узла в рамках создания кластера «Волжское море». Игорь Руденя считает – это флагманский проект в сфере туризма в Тверской области, который позволит увеличить туристский поток в Верхневолжье, создать новые рабочие места.

30 октября губернатор Игорь Руденя вместе с генеральным директором компании «Васта Дискавери», управляющей рядом активов проекта «Завидово», Сергеем Бачиным проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Подробнее об этом – на 4 странице номера. Транспортный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю. В устье реки Шоша построят причальные сооружения, создадут акваторию порта, укрепят берег, сделают коммуникации, подъездную автомобильную дорогу и парковку. Проект планируется реализовать к 2023 году.

В 2020 году началась реализация 1-3 этапов – строительство обеспечивающей инфраструктуры: причальных сооружений и инженерных сетей будущего порта «Завидово». Сейчас на объекте ведутся работы по погружению свай и устройству монолитного шапочного бруса по причальному сооружению, автомобильной дороги, дноуглубительные и другие мероприятия. Реализация проекта идет в соответствии с графиком. В 2021-2022 годах запланирована реализация 4 этапа – развитие инфраструктуры для обслуживания туристических судов.

В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается курорт для круглогодичного отдыха. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты.

Предполагается развитие ОЭЗ «Завидово» до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр и другие объекты. Завершено строительство пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино.