МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Конаковском районе завершаются

ремонты дорог и улиц



В рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы Конаковский район в 2020 году принимает участие по трем направлениям:

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

В рамках направления «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (БДД), в котором приняли участие три поселения Конаковского района: городское поселение поселок Козлово, Первомайское сельское поселение, город Конаково. Работы закончены, проведена приемка восьми обустроенных пешеходных переходов. В городе Конаково: по ул. Белавинская (в районе пересечения с ул. Лиговка), по ул. Свободы (в районе пересечения с Базарным пер.), по ул. Гоголя (в районе пересечения с ул. Железнодорожный переулок), по ул.Кооперативная (в районе пересечения с ул. 2-я Вокзальная), по ул. Первомайская (в районе Комсомольского сквера), по ул. Свободы (в районе Комсомольского сквера), по ул. Район завода (в районе городской бани), по ул. Чапаева (в районе пересечения с ул. Коминтерна).

В направлении «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» приняли участие 4 поселения. В сельском поселении «Завидово» произведен ремонт придомовых территорий – село Завидово (ул. Школьная, д. 9). В городском поселении поселок Новозавидовский выполнен ремонт дворовых территорий МКД на ул. Юбилейная, в городе в г. Конаково выполнен ремонт дворовой территории по ул. Баскакова, д. 7 – ул. Учебная, д.15 с установкой парковочных мест.

По направлению «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» принимают участие пять поселений. Работы завершены, и проведена приемка объектов. В поселке Козлово проведен ремонт дороги к МБДОУ детский сад №1 на ул. Стадиона, в городском поселении поселок Редкино проведен ремонт дороги ул. Диева и проспекта Химиков, в поселке Новозавидовский проведен ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская с улучшением дорожного полотна до существующих геометрических параметров и восстановлением; ремонт автомобильной дороги в микрорайоне «Западный». В деревне Мокшино проведены ремонты дорог по 1-му и 2-му Солнечным переулка, ремонт дороги в деревне Кабаново, ремонт дороги в деревне Архангельское.

В городе Конаково продолжается ремонт автомобильной дороги ул. Баскакова от ул. Энергетиков - ул. Учебная д. 21 - ул. Старо-Почтовая с пересечением ул. Свободы - ул. Район завода - пересечения с ул. Строителей («Олимп»).

Депутаты обсудили

актуальные вопросы района



29 октября состоялась очередная 27 сессия Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва.

Сессию открыл и вел председатель Собрания депутатов Дмитрий Щурин, в работе сессии также принял участие глава Конаковского района Олег Лобановский.

Из 21 депутата Конаковского района на заседании присутствовали 15, что позволило считать сессию правомочной. В ходе повестки были рассмотрены следующие вопросы:

1. «Об отчете по результатам контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ п. Козлово».

2. «О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности».

3. «О передаче муниципального имущества Конаковского района Тверской области в муниципальную собственность городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области».

4. «О принятии за основу проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» и назначении публичных слушаний».

5. «О принятии части полномочий городского поселения поселок Новозавидовский».

Наталья Малахова, заместитель администрации Конаковского района, выступила с информацией о принятии части полномочий городского поселения поселок Новозавидовский. Заслушав доклад, депутаты решили принять от муниципального образования «Городское поселение поселок Новозавидовский» Конаковского района Тверской области полномочия, предусмотренные п.5 ч.1 ст.14 федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети; ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по 31 декабря 2021 года.

Также в ходе заседания принято решение о передаче 20 земельных участков, расположенных в деревне Новошино Вахонинского сельского поселения, из муниципальной собственности Конаковского района в собственность городского поселения г. Конаково для обеспечения многодетных семей земельными участками в рамках закона Тверской области №75-30 от 7 декабря 2011 г. «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области».

14 решений принято о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности с физических и юридических лиц по арендной плате за землю в связи со смертью арендаторов; по решению суда в связи с ликвидацией организаций и предприятий.

Юлия Боровикова, заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района, вынесла на рассмотрение вопрос «О принятии за основу проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» и назначении публичных слушаний». В федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления» внесены изменения, которые требуют точного воспроизведения в Уставе МО «Конаковский район» Тверской области. Депутатами решено принять за основу проект Решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении изменений в Устав МО «Конаковский район» Тверской области; назначить публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» на 16 ноября 2020 года.

Дмитрий Щурин поблагодарил депутатов за плодотворную и активную работу и отметил, что под руководством главы Конаковского района созданы оптимальные условия для всестороннего развития района, реализуются федеральные проекты и повышается уровень жизни людей.

Конаковских волонтеров наградили



В рамках подведения итогов в сфере добровольчества в Твери завершился форум «Доброволец Верхневолжья-2020».

В рамках форума подведены итоги уходящего года, награждены лучшие в каждом направлении. Заслуженные награды получили специалисты молодежного центра «Иволга».

Благодарностью Законодательного собрания Тверской области за большой личный вклад в развитие социального волонтерства отмечена Динара Ахтемова. Ирине Карповой за большой личный вклад в развитие социального волонтерства вручили Благодарственное письмо от Общественной палаты Тверской области.

В Конаковском районе День тренера

отметили легкоатлетическим пробегом



Конаковский район по праву может гордиться своими тренерами в самых разных видах спорта. Их подопечные достойно выступают на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, внося весомый вклад в развитие физической культуры и спорта района.

Уже более 20 лет День тренера отмечается по всей стране во всех спортивных учреждениях, организациях и федерациях. 30 октября спортсмены чествуют и поздравляют своих наставников. Однако для тренера всегда лучшей наградой остаются успехи и достижения воспитанников.

Именно поэтому 31 октября в конаковском бору в честь праздничной даты состоялся легкоатлетический пробег «Конаковская десятка».

На открытии мероприятия с приветственным словом к участникам выступили заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Хорина и директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин.

В этот день были вручены Благодарственные письма главы Конаковского района и ценные подарки в честь Дня тренера за многолетний труд и осуществление наставничества Анатолию Афоненко, тренеру-преподавателю ДЮСШ «Олимп»; Сергею Кулакову, тренеру-преподавателю ДЮСШ «Олимп»; Евгению Муравьеву, руководителю СК «Импульс» Конаковского района; Наталье Муравьевой, тренеру-преподавателю ДЮСШ «Олимп». Благодаря их усилиям юные конаковские спортсмены растут целеустремленными, смелыми и отважными. Их мастерство помогает ребятам двигаться к высоким целям и результатам, достигать новых высот и вершин, мотивировать и поддерживать в трудную минуту.

В «Конаковской десятке» приняли участие 80 спортсменов из Конакова, Кимр, Лихославля, Дубны, Москвы, Талдома и Калужской области. Спортсмены соревновались на основной дистанции в 10 и 5 км, а участники более младшего возраста - на дистанции 2,5 км.

По итогам соревнований определились победители и призеры. На дистанции 2,5 км первые места заняли Елизавета Дементьева (Лихо- славль) и Артем Тропынин (Конаково). Победителями на дистанции 5 км стали спортсмены из Конакова Влада Кошелева и Денис Абаканович, Полина Муравьева и Сергей Петров. На основной дистанции в 10 км абсолютными победителями стали кандидат в мастера спорта по легкой атлетике наш земляк Айдар Исхаков и спортсменка из Дубны Ольга Морзовик. В возрастных группах турнирную таблицу возглавили Виктория Сальникова (Конаково) и Матвей Кондратьев (Дубна), гости из Твери Оксана Пашковская, Леонид Никаноров и Вячеслав Орлов (Конаково).

Блестящие результаты спортсменов и обилие заслуженных наград в этот день - не каприз фортуны, а очередное доказательство крепких спортивных традиций, благодаря которым с каждым годом все больше жителей района проявляют интерес к занятиям физической культурой и спортом, а профессиональные спортсмены вырабатывают упорство и волю к победе!

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ