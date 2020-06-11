ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

30 октября губернатор Игорь Руденя в Конаковском районе вместе с председателем совета директоров ООО «Завидово», ООО «Роза Хутор» Сергеем Бачиным проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».

Строительство транспортно-пересадочного узла ведётся в рамках создания кластера «Волжское море», который является флагманским проектом в сфере туризма в Тверской области.

Игорь Руденя считает: транспортный узел станет уникальным объектом в сфере туризма, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю.

В устье реки Шоша построят причальные сооружения, создадут акваторию порта, укрепят берег, сделают коммуникации, подъездную автомобильную дорогу и парковку. Проект планируется реализовать к 2023 году.

В 2020 году началась реализация 1 - 3 этапов - строительство обеспечивающей инфраструктуры: причальных сооружений и инженерных сетей будущего порта «Завидово». Сейчас на объекте ведутся работы по погружению свай и устройству монолитного шапочного бруса по причальному сооружению, автомобильной дороги, дноуглубительные и другие мероприятия. Реализация проекта идет в соответствии с графиком.

Игорь Руденя и Сергей Бачин также осмотрели один из введенных в этом году объектов Завидово – оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха «Zavidovo Spa Village».

На совещании в комплексе «Рэдиссон Резорт, Завидово» Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили ход строительства транспортно-пересадочного узла и других объектов кластера, развитие инфраструктуры, транспортного сообщения и другие вопросы.

В настоящее время в Конаковском районе развивается курорт для круглогодичного отдыха. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты.

Предполагается развитие ОЭЗ «Завидово» до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр и другие объекты. Завершено строительство пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

Пресс-служба правительства Тверской области.