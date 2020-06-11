На городском пляже собрали 150 мешков мусора

Эковолонтёры очистили берег главной реки Конаковского района. Общероссийская акция «Вода России» прошла на набережной Волги 29 октября, объединив около 250 неравнодушных жителей города Конаково. Традиционно не остались в стороне и журналисты «Зари».

На берегу в этот день устроили настоящий праздник чистоты. Организаторы раздавали памятные подарки, подбадривали волонтёров музыкой, а также наградили горожан, которые приняли активное участие в организации мероприятия. Среди них представители движения «Волонтёры Победы», общественных организаций «МГЕР», «Добрые дела», МЦ «Иволга», районного общества инвалидов, городские депутаты и сотрудники районной администрации. После уборки всех участников ждал вкусный обед – традиционная гречневая каша, приготовленная нашими казаками в полевых условиях.

Уборки берегов проходят по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Тверская область ежегодно является участником проекта.

В 2019 году мероприятия по уборке берегов водных объектов прошли почти во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. Участие в уборке водоемов и их берегов на территории региона приняли более 3000 человек – представители волонтерских и молодежных общественных экологических организаций, сотрудники образовательных и культурных учреждений, активные жители районов. Губернатор Игорь Руденя считает: инициативы по сохранению природных ресурсов Верхневолжья – важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Поддержать экоактивистов и принять участие в уборке Волги приехал один из создателей акции «Вода России», директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш. Выступая перед волонтерами, он сказал: «К счастью, в этом году летне-осенний период оказался хотя бы частично свободным от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и мы смогли провести волонтёрские уборки. Ведь нагрузка на российские водоёмы в связи с закрытием границ увеличилась, и люди мусорят на берегах рек и озёр ещё больше обычного». И. Разбаш подчеркнул, что по берегам разбросаны не только «обычные» бутылки, банки и фантики, но также перчатки и маски в больших количествах.

Также перед экоактивистами выступили руководитель Московско-Окского водно-бассейнового управления Вахтанг Астахов, а также известная актриса, телеведущая и постоянный амбассадор «Воды России» Юлия Михалкова.

За время уборки удалось полностью избавить от мусора 3 км береговой линии. Волонтеры собрали порядка 120 мешков мусора. Организаторы отметили самых трудолюбивых участников акции. В их числе супружеская пара Бабушкиных, которые, несмотря на преклонный возраст, старательно таскали тяжёлые мешки с мусором. Пенсионеры отметили: «Это своя ноша, она не тянет. Ведь это же мы насорили, мы теперь и убираем. Впредь не будем здесь оставлять никакого мусора».

В Конаковском районе много популярных для отдыха мест, большинство из них расположено именно на берегах Волги и других водоёмов. Присоединиться к Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» могут все желающие - как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоёмов в своих регионах.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото МЦ «Иволга».