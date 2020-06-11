РОВЕСНИКИ РАЙОНА

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В юбилейный для Конаковского района год совет ветеранов поздравляет с 90-летием ровесников района, людей с большим жизненным опытом, чье детство пришлось на военные годы, трудившихся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, социальной сфере. Желаем вам хорошего здоровья, благополучия. Пусть каждый день приносит только хорошие вести, наполняет жизнь светом счастья и добра! Пусть всегда с вами будут близкие люди и друзья.
Совет ветеранов Конаковского района.
1 ноября – Рябова Антонина Сергеевна, г. Конаково.
5 ноября – Белова Лидия Ивановна, п. Редкино.
10 ноября – Панкова Антонина Васильевна, г. Конаково.
12 ноября – Федорова Анастасия Степановна, г. Конаково.
18 ноября – Солдатова Екатерина Петровна, г. Конаково.
20 ноября – Долгова Нина Афанасьевна, Завидовское с/п.
27 ноября – Ганина Екатерина Михайловна, п. Козлово;
Челышкова Любовь Ивановна, г. Конаково.
28 ноября – Голунова Галина Ивановна, г. Конаково.
30 ноября – Комарицына Нина Ивановна, п. Новозавидовский.