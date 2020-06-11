О ДОБРЕ И ПОМОЩИ

СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО

ТРООИ «Добрые дела» принимает у населения вещи, игрушки, книги, технику и прочую помощь как новую, так и бывшую в употреблении, но в приличном состоянии.

Приносить (как и получить) помощь можно по адресу: г. Конаково, около магазина «Кораблик» на ул. Гагарина. Слева от него находятся 4 павильона, в третьем по счету над входом - вывеска ТРООИ «Добрые дела».

График работы приема и выдачи помощи: с понедельника по пятницу с 9 до 17 час., обед с 13 до 14-10, суббота с 9 до 14 час. без обеда, воскресенье - выходной. Телефон для справок 8(995)782-28-85.



ОБЪЯВЛЯЕТСЯ «НОЧЬ ДОБРА»

Молодежный центр «Иволга» объявляет старт благотворительной акции «Дари добро»

Каждый из вас может стать немного волшебником и внести свой вклад в поздравление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В пункт сбора подарков вы можете принести конфеты, книги, игрушки или готовые сладкие подарки. Пункты сбора подарков находятся по адресам:

- г. Конаково, ул. Горького, д. 5, молодежный центр «Иволга»

- г. Конаково, ТЦ «Маяк», офис 2108, компания «Go Travel».

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