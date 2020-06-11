«FASHION» ВНОВЬ ЗАСЛУЖИЛ ГРАН-ПРИ



Место творчеству есть всегда, несмотря на сложную обстановку в стране, ведь даже на войне люди пели и танцевали.

Воспитанники школы хореографического искусства «FASHION» из села Городня уже далеко не в первый раз радуют всех нас своими победами на самых престижных конкурсах и фестивалях. Наверное, их успех объясняется еще и тем, что участники ни дня не могут прожить без репетиций и сцены. Любое выступление для них - это глоток свежего воздуха, который просто необходим для полноценной жизни.

31 октября сценой жизни для фэшенцев стала площадка в Твери, на которой проходил международный фестиваль-конкурс «Радуга талантов». Отличное творческое мероприятие подарило встречу различным коллективам. «FASHION» представили два номера: «Иные» и «Подобно птице» (соло Амелия Минеева). Как всегда, «буря» эмоций и переживаний, но твердая вера в победу никогда еще никого не подводила. В результате она нашла достойнейших: первое место у Амелии и еще один гран-при ложится в копилку коллектива. Участники поездки благодарят организаторов за возможность «жить» на сцене и «дышать» обстановкой конкурса.