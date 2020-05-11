Тверские организации могут поделиться успешными практиками по повышению качества жизни семей с детьми

В Тверской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе лучших управленческих региональных и муниципальных практик «Десятилетие детства». Цель конкурса – создание условий для повышения качества жизни семей с детьми благодаря внедрению лучших практик регионов России.

«Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Принять участие можно в 16 номинациях, предусмотренных планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства: ребенок и его право на семью, обеспечение и защита прав и интересов детей, повышение благосостояния семей с детьми, обеспечение безопасности детей, современная инфраструктура детства, культурное развитие детей, безопасный детский отдых и другие.

Конкурс управленческих практик пройдет в три этапа: первый – подача заявок, второй – отбор проектов и отбор финалистов, третий – подведение итогов и определение победителей. Заключительный этап состоится 29 декабря текущего года.

Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на сайте Смартека – Конкурс «Десятилетие детства» по ссылке: https://smarteka.com/contest/detstvo.

По итогам конкурса будет сформирован реестр лучших практик субъектов России и муниципальных образований для предоставления в Правительство Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области