В Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение» создаётся центр амбулаторной онкологической помощи

5 ноября Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева, на базе которого создаётся центр амбулаторной онкологической помощи. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ в зданиях и помещениях, где будет располагаться центр, а также посетил историческое здание больницы и главный корпус медучреждения.

Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева – современное многопрофильное медицинское учреждение, одно из ведущих в Тверской области. Здесь работают врачи 26 специализаций. В учреждении действует клинико-диагностическая лаборатория, где проводится порядка 1 млн исследований в год. Также в состав Центра входит амбулаторно-поликлиническое отделение «Клиника женского здоровья», специализирующееся на раннем выявлении онкозаболеваний, отделение реабилитации с круглосуточным и дневным пребыванием для пациенток из муниципалитетов Тверской области.

В марте этого года в учреждении начала работать ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции. В день проводится порядка 1300 исследований – это наибольший показатель среди всех лабораторий, действующих в других медицинских организациях региона.

«Благодаря поддержке Президента РФ, Правительству страны, Фонда обязательного медицинского страхования было поставлено современное оборудование, что позволило нам в несколько раз увеличить объемы тестирования на коронавирус. В дальнейшем будем ещё увеличивать мощности», – отметил Игорь Руденя по итогам посещения Центра.

Новый проект учреждения – центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), создание которого ведётся в рамках реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение».

«Это будет самый крупный в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. К нам будет прикреплена почти треть Тверской области – 478 тысяч человек. Здесь будет проходить диагностика и диспансерное наблюдение пациентов, хиомиотерапевтическое лечение, которое можно проводить в условиях дневного стационара», – рассказала Каринэ Конюхова, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

Центр амбулаторной онкологической помощи будет состоять из диагностического блока, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии.

Стационар на 10 коек предполагается разместить в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Аваевской больницы». В настоящее время там ведутся ремонтные работы. Диагностический блок развернут в помещениях бывшего пищеблока. Готовность этого объекта составляет 83 %. Капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области