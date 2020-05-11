Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём народного единства

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям Верхневолжья поздравление с Днём народного единства.

«Этот праздник обращает нас к ключевым, переломным страницам отечественной истории, служит укреплению традиций гражданской сплочённости и искренней, глубокой любви к Родине, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений предков», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления с праздником главе региона и жителям Тверской области также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьёв, депутаты Государственной Думы РФ, руководители субъектов страны.

В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили также от руководителей федеральных министерств, служб, структур и их территориальных подразделений, депутатов Законодательного Собрания региона, руководителей органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и организаций Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области