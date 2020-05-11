Игорь Руденя осмотрел планируемое место строительства транспортной развязки трассы М-11 в Вышневолоцком городском округе

5 ноября Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко посетили Вышневолоцкий городской округ, где осмотрели планируемое место строительства транспортной развязки. Ее устройство на 314-м километре трассы М-11 обеспечит связь транспортной хорды от М-11 к М-10 «Москва – Санкт – Петербург» и до М-9 «Балтия».

«Учитывая динамичное развитие Вышневолоцкого городского округа, масштабный ремонт объездных путей, оптимизацию промышленных предприятий агломерации, данная развязка повысит не только транспортную доступность, но и деловую активность муниципалитета. Она даст возможность завершить формирование западной хорды в Тверской области, что позволит развивать экономику региона и его инвестиционную привлекательность», – подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона отметил, что строительство развязки позволит улучшить транспортную доступность северной части Тверской области, направить дополнительные транспортные потоки через западные муниципалитеты Верхневолжья, а также к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.

«Новая развязка даст толчок развития близлежащим территориям и привлечет на территорию Тверской области дополнительные туристические потоки», – отметил Вячеслав Петушенко.

Кроме того, запланирован ремонт автодорог, проходящих по транспортному коридору, соединяющему федеральные трассы М-10, М-11 и М-9. В первую очередь речь идет о дорогах регионального значения 1 класса «Осташков – Селижарово – Ржев», «Торжок – Осташков», «Осташков – Волговерховье», «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино и автодорогах 2 класса межмуниципального значения «Осташков – Верхние Котицы», «Кирилково – Рвеница – Свапуще». В общей сложности в нормативное состояние будут приведены более 300 км дорог. Реализация объектов планируется в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 – 2028 годы.

Также в план строительства развязки входит возведение многофункциональной зоны (МФЗ). Она будет включать в себя 8 раздаточных колонок, заправку электродвигателей, парковочное пространство, зону отдыха, рекреационную зону с уличными спортивными тренажерами, а также детскую площадку.

Игорь Руденя отметил, что создание МФЗ позволит создать новые рабочие места для жителей соседних районов и выведет на новый уровень развития культуру придорожных сервисных зон.

Пресс-служба Правительства Тверской области