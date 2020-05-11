В столице Верхневолжья наградят 42 победителей областного конкурса видеопроектов «Мой дедушка – герой»

В Верхневолжье подведены итоги детско–юношеского конкурса видеопроектов «Мой дедушка – герой», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 ноября в 12.00 в ДК «Пролетарка».

В конкурсе приняли участие школьники из Твери, Вышнего Волочка, Старицы, Кимр, Ржева, Торопца, Сонково.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация таких проектов вносит важный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В своих видеоработах конкурсанты рассказывали о прабабушках и прадедушках, демонстрировали семейные альбомы, показывали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, архивные материалы, читали строчки из фронтовых писем.

Как отмечают в оргкомитете конкурса, каждый из участников проявил интерес к поиску уникальных исторических фактов военной биографии своих родственников, а также творческий подход к созданию мини-фильмов о героях военного времени, их подвигах.

Оргкомитетом принято единогласное решение о присвоении всем 42 участникам звания победителя.

Конкурс организован региональным Комитетом по делам культуры при поддержке Управления федеральной почтовой связи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области