Школьники из Тверской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Четверо школьников из Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Финальные испытания прошли с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре «Артек». Всего в финал вышло 1200 ребят со всех регионов страны.

2 ноября с участниками финала в режиме видеоконференции пообщался Президент России Владимир Путин.

«Большая перемена» предоставила вам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства, самим выбрать творческое задание, рассказать о своих проектах и идеях по самому широкому спектру направлений», – отметил Владимир Путин.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия позволяют молодежи Верхневолжья проявить себя, продемонстрировать инициативность, активную жизненную позицию.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал в конце марта 2020 года – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников средних и старших классов.

Тверскую область в финале представляли шесть участников. Школьники вместе с другими участниками создавали «Города будущего» по шести направлениям: «Образование», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

В итоге в число лучших вошли Арина Вердибоженко (Андреапольская средняя общеобразовательная школа №1), Виктория Апостолова (Центр образования №49, г. Тверь), Денис Фадеев (гимназия №12, г. Тверь), Ванесса Жилкина (СОШ №12, г. Вышний Волочёк).

В общей сложности победителями конкурса стали 300 учеников 9-10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Школьники 9-10-х классов также получили премии в размере 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Поощрения получили и наставники победителей.

Во время финала мастер-классы и познавательные мероприятия для школьников провели партнеры проекта – Российское движение школьников, Росатом, Роскосмос, РЖД и Агентство стратегических инициатив.

Организаторами конкурса выступили АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Пресс-служба Правительства Тверской области