Школьница из Тверской области вместе с Президентом России Владимиром Путиным приняла участие в торжествах на Красной площади в День народного единства

4 ноября Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии вместе с представителями молодежи военно-патриотического центра «Вымпел» приняла участие ученица 10 класса школы при Житенном монастыре в Осташкове, командир военно-патриотического отряда «Вымпел-Селигер» Лиза Сытик.

После возложения цветов глава государства побеседовал с молодыми людьми. Владимир Путин поздравил ребят с праздником, поинтересовался планами на будущее, деятельностью в рамках центра «Вымпел». Памятью о событии стало совместное фото с Президентом.

«Сначала мы очень переживали, ведь это очень ответственное мероприятие. Потом Владимир Владимирович начал нам задавать вопросы, и волнение сразу улетучилось, – поделилась Лиза впечатлениями от общения. – Президент спрашивал о наших планах на будущее. Я планирую стать врачом. Мне также очень нравится занятия при нашем клубе. Здесь мы изучаем историю страны, победы наших великих полководцев, современными события».

Лизе Сытик – 16 лет. Она учится в Осташковском отделении Тверской епархиальной средней общеобразовательной школы им. свт. Тихона Задонского при Житенном монастыре. Лиза – отличница, 9 классов она окончила с «красным» аттестатом.

Наряду с обычными школьными предметами в школе детей учат основам духовно-нравственного и эстетического воспитания. Ребята также занимаются спортом, хореографией, пением, декоративно-прикладными ремеслами. В школе есть театральная, хореографическая и эстрадная студии. После окончания монастырской школы выдается аттестат о среднем образовании государственного образца. О выпускниках заботятся матушка-настоятельница и сестры обители.

При монастыре также открыта социальная гостиница «Дочки-матери», в которой дети проживают вместе с родителями. Как правило, это неполные семьи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию или лишившиеся собственного жилья.

Военно-патриотический центр «Вымпел-Селигер» создан при социальной гостинице «Дочки-матери». Его опекают ветераны войск специального назначения. Помимо теоретических занятий организована строевая подготовка, ребята изучают основы рукопашного боя, оказания первой медицинской помощи. Также проходят сборы, поездки к памятным местам времен Великой Отечественной войны. В сентябре курсанты посещали дот Ржевско-Вяземского рубежа, Ржевский мемориал Советскому солдату.