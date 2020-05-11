В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 8 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области по состоянию на 5 ноября 2020 года подтверждено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6030 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 118 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 262 750, в том числе за последние сутки их проведено 1881.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10376 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4011 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

335 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3413

Конаковский район 727

Ржев 712

Кимры 691

Торжок 488

Калининский район 488

Вышневолоцкий городской округ 344

Лихославльский район 321

Торопецкий район 305

Нелидовский городской округ 273

Максатихинский район 227

Бологовский район 215

Осташковский городской округ 214

Кашинский городской округ 166

Старицкий район 148

Бежецкий район 142

Оленинский муниципальный округ 133

Торжокский район 113

Западнодвинский муниципальный округ 111

Ржевский район 101

Рамешковский район 97

Андреапольский муниципальный округ 95

Зубцовский район 90

Кимрский район 88

Калязинский район 82

Весьегонский муниципальный округ 79

Кесовогорский район 70

Спировский район 60

Кувшиновский район 57

Селижаровский район 52

Лесной муниципальный округ 45

Жарковский район 41

Фировский район 37

Краснохолмский район 35

Сонковский район 31

Пеновский муниципальный округ 21

Бельский район 18

Молоковский район 14

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 13

ЗАТО Озёрный 13

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области