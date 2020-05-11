В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 8 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области по состоянию на 5 ноября 2020 года подтверждено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6030 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 118 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 262 750, в том числе за последние сутки их проведено 1881.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10376 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4011 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
335 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3413
Конаковский район 727
Ржев 712
Кимры 691
Торжок 488
Калининский район 488
Вышневолоцкий городской округ 344
Лихославльский район 321
Торопецкий район 305
Нелидовский городской округ 273
Максатихинский район 227
Бологовский район 215
Осташковский городской округ 214
Кашинский городской округ 166
Старицкий район 148
Бежецкий район 142
Оленинский муниципальный округ 133
Торжокский район 113
Западнодвинский муниципальный округ 111
Ржевский район 101
Рамешковский район 97
Андреапольский муниципальный округ 95
Зубцовский район 90
Кимрский район 88
Калязинский район 82
Весьегонский муниципальный округ 79
Кесовогорский район 70
Спировский район 60
Кувшиновский район 57
Селижаровский район 52
Лесной муниципальный округ 45
Жарковский район 41
Фировский район 37
Краснохолмский район 35
Сонковский район 31
Пеновский муниципальный округ 21
Бельский район 18
Молоковский район 14
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 13
ЗАТО Озёрный 13
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области