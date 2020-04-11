В устье реки Шоша Тверской области к 2023 году создадут инфраструктуру для приема и обслуживания туристических судов

Финансирование работ по созданию в 2021-2022 годах обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша Конаковского района обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Сейчас в Конаковском районе ведется строительство транспортно-пересадочного узла в рамках создания кластера «Волжское море». Игорь Руденя считает – это флагманский проект в сфере туризма в Тверской области, который позволит увеличить туристский поток в Верхневолжье, создать новые рабочие места.

30 октября Губернатор Игорь Руденя вместе с генеральным директором компании «Васта Дискавери», управляющей рядом активов проекта «Завидово», Сергеем Бачиным проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».

Транспортный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю.

В устье реки Шоша построят причальные сооружения, создадут акваторию порта, укрепят берег, сделают коммуникации, подъездную автомобильную дорогу и парковку. Проект планируется реализовать к 2023 году.

В 2020 году началась реализация 1-3 этапов – строительство обеспечивающей инфраструктуры: причальных сооружений и инженерных сетей будущего порта «Завидово». Сейчас на объекте ведутся работы по погружению свай и устройству монолитного шапочного бруса по причальному сооружению, автомобильной дороги, дноуглубительные и другие мероприятия. Реализация проекта идет в соответствии с графиком.

В 2021-2022 годах запланирована реализация 4 этапа – развитие инфраструктуры для обслуживания туристических судов.

В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается курорт для круглогодичного отдыха. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты.

Предполагается развитие ОЭЗ «Завидово» до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр и другие объекты. Завершено строительство пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

Пресс-служба Правительства Тверской области