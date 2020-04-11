В Тверской области завершился форум «Доброволец Верхневолжья»

В Тверской области завершился онлайн-форум лидеров и активистов добровольческого движения «Доброволец Верхневолжья». Он проходил на территории региона с 29 по 30 октября и завершился торжественной церемонией награждения в тверском Дворце культуры «Пролетарка».

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках церемонии были награждены 60 волонтёров из разных муниципалитетов области, которые входили в волонтерские штабы акции взаимопомощи #МыВместе.

Акция проходила на территории Тверской области в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В марте 2020 года на всей территории региона были организованы штабы помощи пожилым людям, маломобильным гражданам и медицинским работникам. Региональным штабом #МыВместе было обработано свыше 50 тыс. заявок, поданных на горячую линию, предоставлено 40 тыс. одноразовых продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тыс. продуктовых наборов многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотой Президента РФ награждены Елена Тарасенкова из Нелидово, Елизавета Ушатина из Калининского района, Елена Ямщикова из Ржева и другие.

Также в рамках форума были награждены волонтеры, принимавшие участие в информационно-просветительской компании в рамках подготовки и проведения Общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию России. Благодарность Избирательной комиссии Тверской области за работу получили Юлия Боронкина, председатель ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный Тверской области, и Андрей Решетов, учитель физической культуры Андреапольской средней школы № 1.

Благодарность Федерального агентства по делам молодежи за заслуги в сфере государственной молодежной политики получила Екатерина Резникова, учитель английского языка средней школы № 53 города Твери.

Благодарность Комитета по делам молодежи Тверской области за популяризацию идей добровольчества в подростково-молодёжной среде и помощь в проведении региональных молодежных мероприятий в 2020 году получили школьники Анна Абдуманапова, Ксения Овсянникова, Ирина Давыдова, Милена Алиева и Вероника Туманова.

За успешную реализацию проекта «Регион добрых дел» были отмечены проректор по воспитательной и социальной работе ТвГТУ Александр Иванников, директор Фонда Твери и Центра НКО Юлия Саранова, руководитель Тверской региональной общественной организации развития гражданского общества «Активный гражданин» Алексей Стецюк.

Благодарность Комитета по делам молодежи Тверской области получили серебряные волонтеры. За многолетнюю социально-значимую общественную деятельность, активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие добровольчества на территории Тверской области были отмечены Виктор Бардашов и Маргарита Бойцова.

Пресс-служба Правительства Тверской области