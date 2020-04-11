Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 5912 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 113 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 260 869, в том числе за последние сутки их проведено 4083.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3960 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

335 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3370

Конаковский район 719

Ржев 701

Кимры 679

Торжок 474

Калининский район 477

Вышневолоцкий городской округ 342

Лихославльский район 321

Торопецкий район 300

Нелидовский городской округ 260

Максатихинский район 225

Бологовский район 215

Осташковский городской округ 213

Кашинский городской округ 160

Бежецкий район 138

Старицкий район 138

Оленинский муниципальный округ 124

Торжокский район 111

Ржевский район 100

Западнодвинский муниципальный округ 111

Андреапольский муниципальный округ 95

Рамешковский район 97

Зубцовский район 88

Кимрский район 87

Калязинский район 82

Весьегонский муниципальный округ 79

Кесовогорский район 66

Спировский район 59

Селижаровский район 52

Кувшиновский район 51

Лесной муниципальный округ 45

Жарковский район 41

Краснохолмский район 35

Фировский район 33

Сонковский район 30

Пеновский муниципальный округ 21

Бельский район 18

Молоковский район 14

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 13

ЗАТО Озёрный 10

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области