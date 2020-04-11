Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 ноября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 5912 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 113 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 260 869, в том числе за последние сутки их проведено 4083.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3960 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
335 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3370
Конаковский район 719
Ржев 701
Кимры 679
Торжок 474
Калининский район 477
Вышневолоцкий городской округ 342
Лихославльский район 321
Торопецкий район 300
Нелидовский городской округ 260
Максатихинский район 225
Бологовский район 215
Осташковский городской округ 213
Кашинский городской округ 160
Бежецкий район 138
Старицкий район 138
Оленинский муниципальный округ 124
Торжокский район 111
Ржевский район 100
Западнодвинский муниципальный округ 111
Андреапольский муниципальный округ 95
Рамешковский район 97
Зубцовский район 88
Кимрский район 87
Калязинский район 82
Весьегонский муниципальный округ 79
Кесовогорский район 66
Спировский район 59
Селижаровский район 52
Кувшиновский район 51
Лесной муниципальный округ 45
Жарковский район 41
Краснохолмский район 35
Фировский район 33
Сонковский район 30
Пеновский муниципальный округ 21
Бельский район 18
Молоковский район 14
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 13
ЗАТО Озёрный 10
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области