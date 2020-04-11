Игорь Руденя поздравил жителей Твери с 10-летием присвоения городу Почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»

4 ноября отмечается 10-летие присвоения городу Твери Почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». С этим событием жителей областной столицы поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Инициативу наших дорогих ветеранов по увековечению памяти о защитниках тверской земли горячо поддержали все жители столицы Верхневолжья. Присвоение почётного звания стало признанием на государственном уровне многовековых заслуг города Твери в борьбе за свободу и независимость нашего Отечества. Это событие стало важнейшим в новейшей истории областного центра. Мы бережно храним память о великих подвигах защитников Родины, совершённых на тверской земле. Уверен, что традиции патриотизма, служения своей стране будут всегда бережно храниться и передаваться из поколения в поколение», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны Калинин стал первым областным центром, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков.

Враг вплотную подступил к городу 13 октября 1941 года. Немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью освобожден от фашистских оккупантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области