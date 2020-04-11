Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем народного единства

4 ноября – День народного единства в России. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник установлен в честь исторической победы народного ополчения над польско-литовскими захватчиками в Российском государстве в начале XVII века. Самоотверженность, патриотизм, искренняя вера позволили нашему народу 4 ноября 1612 года освободить Москву, отстоять государственность России, сохранить православие и национальные традиции. Мы гордимся тем, что жители тверской земли внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином. И сегодня наши сплочённость и преданность Отчизне остаются надёжной опорой в развитии России», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

4 ноября праздничные мероприятия в Твери и муниципальных образованиях региона в основном проходят в онлайн-формате. Это лектории, концерты, выставки и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области