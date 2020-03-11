В Тверской области продолжаются выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом

В Тверской области стимулирующие выплаты за работу в октябре 2020 года получат 5738 медиков, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 3 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, своевременное обеспечение дополнительных выплат медицинским работникам – это важнейшая задача для Минфина и Минздрава Тверской области.

Всего в период борьбы с пандемией коронавируса объем стимулирующих выплат специалистам здравоохранении Верхневолжья составил1,3 млрд рублей – это федеральные и областные средства.

Надбавки за особые условия работы установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и из группы риска заражения COVID-19.

Выплаты получают также сотрудники скорой медицинской помощи, лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

В настоящее время в регионе увеличивается число коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Госпитальный фонд расширен с 1190 до 1595 коек, большинство из них обеспечены кислородом.

Кроме того, в резервном фонде на текущий момент находится 771 койка в Зубцовской, Кашинской ЦРБ и других учреждениях здравоохранения. Это позволит увеличить мощности коечного фонда до 2366 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области