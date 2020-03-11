«Оборотный капитал»в действии: 16 предприятиям Тверской области одобрены льготные займы

Обществу с ограниченной ответственностью«ДИСКАВЕРИ-Пено» согласована заявка на предоставление льготного займа от Фонда развития промышленности Тверской области по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 3 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Ранее 15 компаниям Верхневолжья была одобрена поддержка по этому направлениюна общую сумму более 260 млн рублей. Льготные займы предоставляются в рамках регионального пакета мер для бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона считает приоритетом в условиях борьбы с коронавирусом сохранение рабочих мест, стабильности экономики, малого и среднего бизнеса.

Программа«Оборотный капитал» позволяет предприятиям преодолеть дефицит оборотных средств,обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств.

По решению главы региона на докапитализацию Фонда развития промышленности Тверской области по данному направлению дополнительно направлено375 млн рублей. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 млн рублей.

На заседании одобрено предоставление государственной поддержки предприятию«ДИСКАВЕРИ-Пено»– одному из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Тверской области. Компания занимается производством различного пиломатериала, погонажных изделий, пеллет.На предприятии трудится почти 100 человек. Ключевые потребители продукции – дистрибьюторы пиломатериалов и пеллет в странах Европейского Союза.

Размер льготного займа составит 10 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5 %. Это позволит нивелировать сложности, возникшие в связи с непростой ситуацией в отрасли из-за эпидсобстановки. Средства можно направить назакупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату труда сотрудников.

Пресс-служба Правительства Тверской области