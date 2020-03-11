Игорь Руденя накануне Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

3 ноября Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны. Торжественная церемония была приурочена ко Дню народного единства, который страна отметит 4 ноября.

Дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В походе на Москву народное ополчение сопровождала Казанская икона Божьей Матери.

«Мы гордимся тем, что жители тверской земли внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином. Патриотизм, единство, верность долгу остаются непреходящими ценностями нашего народа, залогом развития сильной и процветающей России. Эти качества отличают всех, кому вручены высокие награды», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что 4 ноября отмечается ещё одно важное для региона событие - 10 лет со дня присвоения городу Твери Почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Инициатива тверских ветеранов по увековечению памяти защитников тверской земли на государственном уровне была поддержана всеми жителями областной столицы.

В год юбилея Великой Победы большая работа Тверской областной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов также отмечена на федеральном уровне. Игорь Руденя передал председателю организации Ларисе Щербаковой памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Эта награда – знак признательности и уважения к самой большой общественной организации региона. Особенно отрадно, что это произошло в Год памяти и славы. Наша главная задача – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и защита интересов людей старшего возраста», - подчеркнула Лариса Щербакова.

За самоотверженный труд в текущих условиях и высокий профессионализм Губернатор поблагодарил медицинских работников региона. Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена заведующая отделением родильного дома № 2 города Твери Елена Лагутина. Почётной грамотой Президента РФ награждена заведующая пульмонологическим отделением тверской горбольницы № 6 Ирина Головина.

В числе награждённых – педагог тверской средней школы № 35 Алла Егорова, которой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Мне особо приятно получить награду в преддверии Дня народного единства. Россия сегодня сильна своими традициями и сегодня как никогда мы едины в желании быть великой и мощной державой, способной гордится своими достижениями»,- отметила Алла Егорова.

Благодарность Президента РФ объявлена Алексею Баранову, директору Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, а также Валентине Писаренковой, главному бухгалтеру ООО «Дорожная строительная компания».

Медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» вручены тверским волонтерам – Илье Наумову, Марии Николаевой, Александре Нурметовой.

Как отметил Игорь Руденя, именно девиз «мы вместе» стал главным жизненным принципом для многодетных семей Верхневолжья. Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручён многодетным мамам Екатерине Бельской из города Кимры и Альбине Денисовой из Твери.

Высшей награды Верхневолжья, звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен Арсен Григорян, который на протяжении 14-ти лет возглавляет Главное управление МЧС России по Тверской области.

Также региональных наград удостоены медики, работники промышленности, сельского хозяйства, средств массовой информация, связи.

Пяти школьникам Верхневолжья Губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

По словам Игоря Рудени, каждый из награждённых - нравственный ориентир для подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области