На заседании областного Правительства принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт учреждений культуры региона

3 ноября на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя, были внесены изменения в государственную программу «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы. Дополнительные средства были выделены для проведения ремонта и переоснащения учреждений культуры.

Глава региона считает, что развитие отрасли культуры даёт возможность сохранять историю, воспитывать подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной.

Дополнительные средства в размере 29,7 млн рублей будут направлены на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений культуры региона. Запланировано проведение ремонта в Кимрском театре драмы и комедии, Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова и Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького. Библиотеке также увеличены бюджетные ассигнования, которые будут направлены на приобретение оборудования для консервации библиотечных фондов – оцифровки антиквартных книг, коллекционных и редких изданий.

Кроме того, из областного бюджета выделены 5,9 млн рублей субсидий муниципальным образованиям для проведения модернизации в детских школах искусств во Ржеве и селе Медное.

В рамках госпрограммы увеличены средства на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в сфере культуры, а также организацию и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах, в числе которых конкурс молодых поэтов «Зеленый листок». На данные мероприятия будут дополнительно выделены 119,2 млн рублей.

В текущем году в Тверской области ремонтные работы были проведены в театрально-концертных учреждениях.

В областном театре драмы были проведены работы по замене одежды сцены и занавеса, напольного покрытия, оформлению дверных проемов на входе в зрительный зал, а также окон в колонном фойе на втором этаже. В Театре юного зрителя обновили фасад, а в театре кукол провели полную модернизацию механики сцены.

В областной филармонии был проведен косметический ремонт фасадов, стен концертного зала, а также заменено напольное покрытие и зрительские кресла.

В Кимрском театре драмы и комедии в нормативное состояние приведена кровля, выполнен ремонт фасада здания, парапета. Кроме того, в учреждении заменены оконные блоки и дверные проёмы.

Пресс-служба Правительства Тверской области