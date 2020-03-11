В Тверской области ученые получат премии за выдающиеся достижения в области науки и техники

В Верхневолжье учреждены премии за выдающиеся достижения в области науки и техники. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства региона, которое 3 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Дополнительные средства позволят обеспечить выплату новых премий нашим студентам, аспирантам и ученым за выдающиеся достижения в науке и инновациях. Уже сейчас мы видим серьезный интерес к конкурсу.Уверен, что его проведение станет доброй традицией», – отметил глава региона.

На заседании Правительства также было одобрено выделение дополнительных средств на выплаты премий победителям. С учетом изменений на эти цели из областного бюджета направлено 1,6 млн рублей.

Размер премии в номинации «Студент года» составит 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место будет выплачена премия 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.

Премии будут присуждаться за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработке образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.

Получателями премии станут студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Утверждено 4 номинации премии, в каждой по четыре направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

Основным фактором при выборе победителей будутрезультаты интеллектуальной деятельности (получение патента на разработки) и внедрение разработок на предприятиях серийного или массового производства.

Первые получатели новой награды будут определены уже до конца 2020 года. Со следующего года награждение победителей будет проходить накануне Дня России.





Пресс-служба Правительства Тверской области