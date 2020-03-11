Тверская область в 2020 году сохранила стабильные показатели по исполнению бюджета

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2020 года рассмотрено на заседании Правительства Тверской области, которое 3 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня наша область сохраняет устойчивое финансовое положение. Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка федерального центра позволяют обеспечивать развитие инфраструктуры, реализацию проектов по ремонту дорог, газификации, строительству школ и детских садов, развитию здравоохранения. Самое главное для нас – это человек. В том числе мы оказываем системную помощь многодетным и молодым семьям», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул позитивные тенденции в бюджетном процессе. Стабильная финансовая ситуация в регионе обеспечена за счет последовательной работы по увеличению доходов областного бюджета и повышению эффективности расходования государственных средств, сокращению госдолга.

Объем поступлений по бюджетообразующим налогам с начала года составил 36,9 млрд рублей – на 2,3 млрд рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Всего за 9 месяцев 2020-го доходы составили 53,2 млрд рублей, исполнение бюджета достигло 64% от утвержденного объема на текущий год. Расходы за этот период обеспечены в объеме 51,1 млрд рублей – на уровне 60%.

Ключевые направления расходов – строительство в Твери и районах области учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов газификации, ремонт дорог, благоустройство городов и прочие. Знаковые объекты – детская областная клиническая больница, очистные и водозаборные сооружения, новое жилье для переселения граждан из аварийных домов, создание модульных ФАПов.

Игорь Руденя первостепенной задачей для исполнительных органов государственной власти назвал эффективное использования финансовых ресурсов, в том числе при реализации национальных проектов.

«Деньги должны работать – вкладываться в инфраструктуру, создание новых рабочих мест, улучшение демографии», – отметил Губернатор.

Глава региона поставил задачу областному Минфину усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области