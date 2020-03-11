Жители Тверской области проголосовали за лучшее семейное подворье Верхневолжья

В Тверской области завершилось народное голосование за «Лучшее семейное подворье» среди многодетных семей. Конкурс проводится впервые в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». Это новая мера поддержки семей, учрежденная Правительством Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи, многодетности в Тверской области.

В итоге наибольшую поддержку жителей Верхневолжья получила семья Гусевых из Лихославльского района – всего они набрали 3206 голосов. Немного уступила им семья Тимофеевых из Кашинского городского округа – 3199 голосов. Третьей стала семья Ренца из Бологовского района – 2788 голосов.

Победители «народного голосования» получают дополнительные баллы, которые будут учитывать при подведении итогов конкурса. Семья, набравшая наибольшее количество голосов, получила 4 балла, занявшая второе место – 3 балла, третье место – 2 балла. Остальным участникам дополнительно начислят по 1 баллу.

До 15 ноября организационный комитет конкурса ознакомится со всеми представленными кандидатами и объявит победителя. В составе оргкомитета – представители областных Министерств, тверских епархий, Общественной палаты региона, уполномоченный по правам ребенка в Тверской области.

Призом за первое место в конкурсе «Лучшее семейное подворье» станет пассажирский микроавтобус. Семье, занявшей второе место, достанется легковой автомобиль, а участникам, которые стали третьими – комплект бытовой техники и инструментов. Все семьи будут отмечены дипломами.

Всего в поддержку 22 участников регионального конкурса было отдано около 28 тыс. голосов, порядка 100 тыс. просмотров зафиксировано на официальной странице Министерства демографической и семейной политики Тверской области https://vk.com/tverreg_family.

Пресс-служба Правительства Тверской области