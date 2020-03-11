Игорь Руденя поздравил со 100-летием жительницу Тверской области, труженицу тыла Екатерину Федоровну Власову

3 ноября 100 лет отмечает жительница Тверской области, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Екатерина Федоровна Власова. С вековым юбилеем Екатерину Федоровну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы принадлежите к легендарному поколению. Вместе с миллионами ровесников Вы прошли через суровые испытания военного времени. В мирные годы трудились на благо Отечества. Ваш жизненный путь служит достойным примером для нас», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Екатерина Федоровна с 1941 по 1950 годы была разнорабочей в колхозе «Броневик» Удомельского района. Затем продолжила трудиться в Вышнем Волочке, где проживает в настоящее время. Екатерина Федоровна награждена медалью «За доблестный труд».

Пресс-служба Правительства Тверской области