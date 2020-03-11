На форуме «Сообщество» открытие Ржевского мемориала назвали одним из самых масштабных проектов года 75-летия Победы

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова считает открытие Ржевского мемориала в Тверской области одним из самых масштабных проектов года. Об этом она заявила в понедельник, 2 ноября, на итоговом форуме «Сообщество», организованном Общественной палатой РФ, в ходе дискуссии, посвященной итогам Года памяти и славы.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» Тверь губернатор Игорь Руденя ответил на вопрос ведущей, какое событие стало для него самым главным за четыре года работы на посту главы тверского региона: «Это встречи с ветеранами и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату».

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны. По мнению Игоря Рудени, открытие мемориала – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

С 1 ноября по поручению губернатора Игоря Рудени запущен новый маршрут общественного транспорта №455 Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату. Ежедневно автобус будет курсировать по 12 раз с 8.00 до 20.30. Протяженность маршрута составит порядка 9 км.

Форум «Сообщество» учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. В работе форума 2-3 ноября принимают участие члены Общественной палаты РФ, гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, а также представители СМИ.

«Отрадно, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, нынешний форум смог объединить на своей онлайн-площадке большое число участников – деятельных, неравнодушных людей», – отметил в приветствии участникам форума Президент РФ Владимир Путин.