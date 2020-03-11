ПРОЙДЕТ "НОЧЬ ИСКУССТВ"

3 ноября в Тверской области состоится акция «Ночь искусств – 2020», в рамках которой все желающие смогут принять участие в экскурсиях, выставках, увлекательных мастер-классах, концертных программах. Организаторы напоминают об обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, социальной дистанции, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Ночь искусств» – это всероссийская культурно-образовательная акция, которая традиционно объединяет жителей города всех возрастов уже восемь лет подряд.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона.

Большая культурная программа пройдет в муниципальных музеях. Так, Вышневолоцкий краеведческий музей им. Г.Г. Монаховой в 10:00 представит видео-презентацию первого в Тверской области открытого хранилища бытового и художественного стекла ХIX-XXI вв.

Конаковский краеведческий музей в 16:00 проведет онлайн-презентацию «История фаянсового завода в Конакове». Специалисты расскажут о том, как знаменитое на весь мир фарфорово-фаянсовое производство, основанное в 1809 году, пережило моменты триумфа и скатилось в банкротство, а также о необычных фактах производства, которые сохранились в архивных материалах конаковских краеведов.

Музей тверского быта подготовил в онлайн-режиме мастер-класс по рисованию шерстью под названием «Осенняя сказка». После прохождения обучения, желающие смогут создать картину своими руками.

Детский музейный центр ТГОМ в рамках Ночи искусств опубликует итоги конкурса городского рисунка «Рисуем с музеем». Результаты будут выложены в 12:00. Также в 14:00 музейный центр проведет акцию, посвященную 15-летию филиала. Узнать его историю, познакомиться с программами и мероприятиями, которые проходят в его стенах, заглянуть в недалекое будущее, можно будет, посмотрев презентацию Детского музейного центра.

В честь 75-летия Великой Победы Музей Калининского фронта представит онлайн-презентацию «Стальные дороги Калининского фронта». Презентация расскажет об истории и традициях праздника «День железнодорожника», о подвигах служащих Калининской железной дороги — героев социалистического труда: М.И. Кушнере, И. В. Маньковском и А.Н. Александровой и других. Выпуск запланирован на 15:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области