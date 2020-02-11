Продолжается регистрация команд для участия в федеральном проекте-конкурсе «Смотри – это Россия». Его главная цель – помочь детям из различных регионов России узнать больше о разнообразии краев и областей нашей страны и создать новые дружеские связи.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение такого рода мероприятий способствует сохранению и изучению истории родного края, духовно-нравственному воспитанию молодежи.

В конкурсе могут принять участие ребята от 6 до 18 лет, учащиеся в общеобразовательных учреждениях или организациях профессионального и дополнительного образования. Командам предстоит подготовить видеоролик о зиме в своем регионе, рассказать о традициях, праздниках, зимних видах спорта и развлечениях. Записанные ролики будут в качестве видео-открыток направлены школьникам из других регионов.

Заявки на участие принимаются на сайте https://lookitsrussia.ru/. Регистрация продолжится до 5 декабря, начало приема видео-работ ¬8 ноября. Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, которое пройдет с 7 по 20 декабря. В качестве призов их ждут ноутбуки. Имена победителей объявят 22 декабря.





Пресс-служба Правительства Тверской области