Социально-экономическое развитие Верхневолжья

posted by Максим Малахов on пн, 11/02/2020 - 15:07

2 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона. 
На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались ремонта учреждений образования, приведения в порядок территорий у больниц региона, совершенствования работы скорой медицинской помощи, ремонта дорог и другого. 
Игорь Руденя назвал приоритетными вопросы повышения качества ремонтных работ, исполнения всех задач в установленные сроки. 

Пресс-служба Правительства Тверской области