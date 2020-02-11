2 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались ремонта учреждений образования, приведения в порядок территорий у больниц региона, совершенствования работы скорой медицинской помощи, ремонта дорог и другого.

Игорь Руденя назвал приоритетными вопросы повышения качества ремонтных работ, исполнения всех задач в установленные сроки.



Пресс-служба Правительства Тверской области