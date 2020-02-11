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2 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.
На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались ремонта учреждений образования, приведения в порядок территорий у больниц региона, совершенствования работы скорой медицинской помощи, ремонта дорог и другого.
Игорь Руденя назвал приоритетными вопросы повышения качества ремонтных работ, исполнения всех задач в установленные сроки.
Пресс-служба Правительства Тверской области