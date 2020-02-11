Выполненное поручение Игоря Рудени об открытии новой ПЦР-лаборатории отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с открытой по его поручению новой диагностической лаборатории, где проводятся исследования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Лаборатория начала работу 27 октября на базе областной клинической больницы в Твери. Здесь проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет обнаруживать наличие коронавируса уже на ранней стадии заболевания. Производственная мощность лаборатории на начальном этапе составляет 300 анализов в сутки.Расширить в регионе диагностическую базу губернатор Игоря Руденя поручил в рамках комплексной работы по предупреждению распространения COVID-19.

Лаборатория оснащена современным оборудованием: амплификаторами, термостатом, высокоскоростной центрифугой и другой техникой. В декабре 2020 года планируется поставка полуавтомата для выделения РНК-вируса. Это позволит увеличить объемы тестирования.Сейчас работа организована в две смены, в дальнейшем будет обеспечен круглосуточный режим.В перспективе на базе лаборатории при ОКБ начнут проводить исследования для диагностики других инфекционных заболеваний.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции число проведённых лабораторных исследований в Тверской области достигло 252 490, в том числе за последние сутки их проведено 2725.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.