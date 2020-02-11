МОЛОДЕЖЬ НУЖНО ТРУДОУСТРАИВАТЬ НА РОДИНЕ

В Тверской области действует система содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования. С начала года при содействии органов службы занятости трудоустроен 121 молодой специалист, в том числе на стажировку – 45 человек.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, важно обеспечить условия, чтобы молодёжь оставалась учиться и работать на территории Верхневолжья.

«Необходимо активно вовлекать работодателей в процесс обучения, от разработки учебных программ и прохождения практики до получения молодыми специалистами первого рабочего места», – считает Игорь Руденя.

Программа «Стажировка», направленная на содействие занятости молодых специалистов, реализуется в Тверской области с 2009 года для выпускников средних и высших образовательных учреждений региона. На предприятиях создаются временные рабочие места на срок до шести месяцев, при необходимости за стажерами закрепляются наставники из числа работников организации. За девять месяцев текущего года участие в программе приняли 20 организаций области. Среди них – предприятия производственной отрасли, агропромышленного комплекса, торговли, социальной сферы.

После окончания стажировки на постоянное рабочее место трудоустраивается порядка 80% выпускников.

Расходы на заработную плату молодому специалисту (в размере минимального размера оплаты труда) и наставнику (не более одной второй минимального размера оплаты труда), налоговые отчисления за стажера возмещаются работодателю из регионального бюджета.

Также в Тверской акции прошла ежегодная акция «Служба занятости – молодежи». Участие в ней приняли более 100 работодателей, 40 профессиональных образовательных организаций, около 1,5 тыс. человек из числа молодежи.

В ходе проведения акции трудоустроено порядка 100 человек, а также 26 молодых специалистов направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования. Консультационные услуги, в том числе по профориентации, получили околотысячи молодыхлюдей.

Особое внимание было уделено выпускникам с ограниченными возможностями здоровья в целях установления с ними контакта и дальнейшего сопровождения при трудоустройстве.

Информация об оказываемых услугах, реализуемых службой занятости для выпускников, регулярно размещается на официальных сайтах Правительства Тверской области, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области (http://trudzan.tverreg.ru), средствах массовой информации.

В Главном управлении по труду и занятости населения Тверской области действует горячая линия для консультации: (8 4822) 477-393.

Пресс-служба Правительства Тверской области